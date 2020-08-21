В Республике Коми передали 37 автобусов городским и сельским школам

ТАСС, 21 августа. Власти Республики Коми в пятницу передали 37 школьных автобусов городским и сельским учреждениям образования, эти машины заменят парк старых автобусов, которые эксплуатируются более 10 лет, сообщила пресс-служба главы региона.

"Владимир Уйба вручил ключи от школьных автобусов представителям образовательных организаций республики <..> Накануне начала нового учебного года республика получила 37 автобусов - это 31 ПАЗ и 6 Газелей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, до конца этого года власти региона ожидают получить еще 12 школьных автобусов. Всего на эти цели из бюджета Республики Коми выделено более 113 млн рублей. "Это автобусы нового класса, изготовленные в северном исполнении, с утепленным кузовом, дополнительными печками и современной системой безопасности. Они заменят парк старых автобусов, которым уже больше десяти лет. И очень важно, что мы успели выполнить поставку первой партии до начала нового учебного года", - цитирует пресс-служба слова врио главы республики.

В пятницу автобусы получили школы 15 муниципалитетов. Шесть автомобилей переданы в Воркуту, четыре - в Княжпогоский район, по три - в Печору, Сысольский, Усть-Куломский и Ижемский районы. Два автобуса получит новая школа в Визинге - туда отправились ПАЗ и Газель. Уйба также отметил, что в планах правительства Республики Коми приобрести автобусы для перевозки дошкольников.

"Такого типа автобусов в стране пока нет. Поэтому мы обратились в Мипромторг России, сейчас они проводят сертификацию и готовят технические условия на изготовление автобусов для детей дошкольного возраста. Мы хотим приобрести их первыми, хотя потребность есть и в других регионах", - приводит пресс-служба слова главы региона.