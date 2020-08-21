Ростехнадзор выявил нарушения в работе шахты в Коми, где ранее произошло обрушение

На территории шахты "Воргашорская" 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, в результате чего четыре монтажника подрядной организации - компании "Спецремэнерго" - погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

ТАСС, 21 августа. Печорское управление Ростехнадзора остановило горные работы по добыче угля на участке шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" в связи с угрозой для жизни и здоровья людей, в работе шахты выявлены нарушения, сообщила в пятницу пресс-служба Печорского управления Ростехнадзора.

"Выявлены нарушения требований законодательства РФ о промышленной безопасности, действующих норм и правил. Ведение горных работ в Лаве 251-ю пласта "Мощный" СП "Шахта Воргашорская" АО "Воркутауголь" остановлены", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, при ведении горных работ на выемочном участке лавы допущены отклонения от проектной документации. Для отработки участка применялось очистное механизированное горно-шахтное оборудование разного типа. "При этом не обеспечена безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте и соблюдение параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии", - говорится в сообщении.

Материалы административного дела направлены на рассмотрение в Воркутинский городской суд. Рабочие, погибшие при обрушении аварийной галереи углеподачи на шахте в Коми, родом из Санкт-Петербурга и Калининграда, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Воркуты. Семьи погибших получат единовременно по 1 млн рублей компенсации из Фонда социального страхования, в последующем они будут получать выплаты на иждивенцев по утрате кормильца.

Шахта "Воргашорская", по данным компании, является крупнейшим угледобывающим предприятием в европейской части России, которое отрабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна. Первые тонны угля предприятие добыло в 1975 году. С июня 2012 года шахта "Воргашорская" стала частью ОАО "Воркутауголь" (входит в "Северсталь").