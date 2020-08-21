В Мурманской области реализуют шесть проектов, победивших в конкурсе по благоустройству

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Шесть проектов, которые стали победителями III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, будут реализованы в городах Мурманской области до конца 2021 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Мурманской области.

"В Мурманской области до конца 2021 года будет реализовано шесть проектов, которые стали победителями и финалистами III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году <…> По итогам конкурса, подведение которых состоялось 28 февраля текущего года в Тюмени, от Мурманской области победителями стали проекты на обустройство общественных пространств в Оленегорске, Кандалакше и Заполярном. Финалистами конкурса стали Ковдор, Снежногорск и Кировск", - сказано в сообщении.

Всего на конкурс было направлено 300 заявок из 71 региона страны. Рассмотрение конкурсных заявок и определение победителей осуществляла федеральная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Прошу проектировщиков оптимизировать все свои возможные силы по доработке проектов, которые были согласованы с представителями администрации муниципалитетов и общественностью. Заказчикам необходимо четко контролировать ход доработки концептуальных решений, чтобы через год мы видели преображение территорий и к концу 2021 года у жителей появились комфортные и функциональные пространства", - приводят в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой.

В Кандалакше планируется обустроить набережную по проекту "Город у Белого моря", в Оленегорске - оборудовать сквер космонавтики, в Снежногорске - сквер "Снежный", в Заполярном - "Тропу здоровья", в Кировске будет создан парк с площадкой для воркаута и скейт-площадкой, в Ковдоре проведут благоустройство городских территорий, включая парк "Сокольники".

На реализацию проектов, которые стали победителями III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, из федерального бюджета выделено 185 млн рублей. По поручению главы региона Андрея Чибиса из областного бюджета выделено 114 млн рублей на реализацию проектов-финалистов.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно по решению президента РФ в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

В конкурсе вправе участвовать населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно, а также населенные пункты, которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения.