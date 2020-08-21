В Ингушетии первая школа единоборств получила статус олимпийского резерва

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Первая школа спортивных единоборств в Ингушетии получила статус школы олимпийского резерва. В ней действуют секции дзюдо, тхэквондо, бокса, вольной и греко-римской борьбы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта республики.

"Спортивная школа единоборств "Экажево" в Назрановском районе получила статус школы олимпийского резерва, такое решение было принято по итогам заседания комиссии Минспорта России. Стоит отметить, что на сегодняшний день это единственная школа олимпийского резерва в республике, в которой воспитанники тренируются по нескольким олимпийским дисциплинам, так, в спортивной школе имеются секции дзюдо, тхэквондо, бокса, вольной и греко-римской борьбы", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, в школе планируют открыть группы высшего спортивного мастерства в отделении дзюдо и увеличить число воспитанников - на сегодняшний день в ней занимаются дзюдо порядка 400 ребят.

"За последнее время число спортсменов, которые занимаются в нашей школе, выросло до тысячи человек, наши ребята участвуют и побеждают в соревнованиях различного уровня. Они уже принесли в копилку Ингушетии большое количество медалей различного достоинства, два человека входят в состав сборных команд России по дзюдо. Все эти достижения дали нам возможность повысить статус школы и перевести ее в олимпийский ранг. Также совсем скоро мы планируем провести в нашем спортивном комплексе капитальный ремонт и облагородить прилегающую территорию", - передает пресс-служба слова директора спортивной школы единоборств "Экажево" Абабукара Муталиева.

В пресс-службе уточнили, что переход в статус школы олимпийского резерва даст возможность участвовать в различных программах по развитию спорта и увеличивать число занимающихся, но в то же время это накладывает большую ответственность при подготовке спортсменов. Среди воспитанников школы есть призеры и чемпионы России, всероссийских и международных соревнований, известный паралимпиец Руслан Албогачиев, являющийся чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира, порядка десяти спортсменов имеют звание мастера спорта России, и около 40 человек являются кандидатами в мастера спорта.