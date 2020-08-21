Глава ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 будет побеждена менее чем за два года

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что человечеству удастся победить пандемию COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) менее чем за два года. Такое мнение он высказал в пятницу на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году пандемия испанского гриппа продолжалась два года. Что касается пандемии COVID-19, то "вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса", чем это было сто лет назад, пояснил генеральный директор, добавив: "Но в то же время у нас есть технологии и знания, чтобы его остановить".

Таким образом, продолжил он, осложняющими борьбу с инфекцией обстоятельствами являются сейчас глобализация и большое число связей, а преимуществом - наличие более совершенных технологий. "Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и будут проявлены национальное единство и глобальная солидарность", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. Он выразил в этой связи надежду на создание вакцины от коронавируса и на "максимальное использование имеющихся инструментов" в борьбе с инфекцией.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.