Власти Мордовии сняли ограничения на работу кинотеатров и театров

ТАСС, 21 августа. Кинотеатры и театры смогут возобновить работу в Мордовии. Соответствующие изменения внес в указ глава региона Владимир Волков, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном портале органов государственной власти республики.

"21 августа глава Мордовии Владимир Дмитриевич Волков внес изменения в указ №78, который определяет на территории республики меры по противодействию эпидемии COVID-19. Теперь жителям Мордовии можно посещать театры и кинотеатры", - отмечается в сообщении.

По данным правительства республики, смягчение противоэпидемических мер происходит на фоне постоянного снижения количества заразившихся коронавирусом.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Мордовии на 21 августа выявлен 5 141 случай коронавируса. Выздоровели 4 028 человек, умерли 38 пациентов с подтвержденной инфекцией.