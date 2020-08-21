Прокуратура проверила сообщение о жертвоприношении барана в ТЦ Набережных Челнов

Установлено, что 16 августа сотрудники кафе "Самарканд" в торговом центре совершили жертвоприношение барана на пороге заведения. Возбуждено дело об административном правонарушении

ТАСС, 21 августа. Прокуратура Набережных Челнов возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора компании "Супермаркет 14/06А". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора ООО "Супермаркет 14/06А" дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ ("Нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя животных"). Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении.

Проверка была организована после сообщения в соцсетях о нарушении санитарных правил в кафе "Самарканд", расположенном в торговом центре "Апельсин". Пользователи распространили фотографии с разделом животного прямо у порога торгового центра. Сообщалось, что барана зарезали у входа в кафе "Самарканд", которое является арендатором ТЦ. Информация вызвала широкий общественный резонанс. Прокуратура установила, что 16 августа сотрудники кафе "Самарканд" действительно совершили жертвоприношение барана на пороге заведения, после чего часть мяса раздали нуждающимся. В то же время по закону о ветеринарии убой животных на мясо допускается в специально отведенных для этой цели местах и под соответствующим контролем, а использование для пищевых целей мяса и иных продуктов убоя возможно только после ветеринарно-санитарной экспертизы.

Надзорное ведомство считает, что сотрудники кафе грубо нарушили требования санитарных правил и норм. Кроме того, до раздачи мяса людям не была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза.