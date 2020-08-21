В Карелии сняли ограничение по обслуживанию в магазинах в утренние часы только пожилых

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Ограничение, введенное из-за пандемии коронавируса, согласно которому в Карелии в магазинах с 9 до 11 утра обслуживали только граждан старше 60 лет, отменили. Также жители старше 65 лет теперь могут не соблюдать режим самоизоляции, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"В распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р внесены изменения, которые отменяют ряд пунктов документа. В частности, отменен пункт, по которому в магазинах с 9:00 до 11:00 часов обслуживались только граждане старше 60 лет <…> Теперь они смогут выбрать удобные для себя часы посещения торговых организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, согласно внесенным в документ изменениям, теперь жители республики старше 65 лет могут не соблюдать режим самоизоляиции. "[Они могут] без ограничений вернуться к своим рабочим обязанностям, выходить на улицу, посещать общественные места", - уточняется в сообщении.

Еще одно изменение касается организации работ вахтовым методом. "До настоящего момента продолжительность вахты для работников, прибывающих в Карелию из других субъектов РФ, должна была составлять не менее двух месяцев. Учитывая, что вахтовые работы, как правило, сопряжены с тяжелым физическим трудом, принято решение изменить длительность вахты - не менее одного месяца, так же, как и для работников, которые привлекаются работодателями из числа жителей республики", - поясняется в сообщении. При этом сохраняются требования по тестированию работников на коронавирус перед вахтой.

Изменения вступают в силу с 24 августа. Также с этого момента организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией дополнительного образования, разрешили работать в полном объеме. Между тем, для жителей Карелии остается обязательным соблюдение масочного режима и социальной дистанции.