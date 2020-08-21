В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 720 человек с коронавирусом. На 21 августа в Москве зафиксировано более 255,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились свыше 202,7 тыс. пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 22,6 млн человек, около 794 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 946 976 случаев заражения, выздоровели 761 330 человек, умерли 16 189. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.