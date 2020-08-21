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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

В Ярославле волонтеры помогают жильцам дома, где взорвался газ, добраться до родственников

В социальных сетях жители города пишут, что готовы разместить у себя жильцов поврежденного дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Волонтеры активно подключились к помощи жильцам дома, поврежденного от взрыва газа в Ярославле. Активисты Центра развития добровольчества уже доставили к родственникам 15 семей, сообщается на странице правительства Ярославской области в Facebook.

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"Автоволонтеры Центра развития добровольчества развозят людей по родственникам на своих машинах. Они уже доставили 15 семей. Поступают звонки от жителей города, которые готовы принять людей к себе", - говорится в сообщении.

В социальных сетях жители Ярославля также пишут, что готовы разместить у себя жильцов поврежденного дома, кроме того, они согласны взять на передержку домашних животных, а еще предлагают одежду.

Людей готовы разместить также в гостинице "Которосль", которая находится в нескольких минутах ходьбы от поврежденного дома. Здесь они могут согреться и выпить горячего чая, для них организуют трехразовое питание, сообщила ТАСС руководитель службы размещения гостиницы Мария Рединская.

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РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
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