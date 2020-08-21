В Удмуртии продлят программу по ремонту непроезжих дорог

ИЖЕВСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии приняли решение о продлении до 2025 года программы по ремонту непроезжих дорог, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" в видеорубрике "Итоги недели" глава региона Александр Бречалов.

"В 2018 году мы определили 62 участка, по которым во время распутицы сложно было проехать даже на спецтехнике МЧС. Общий объем - 591 км, на который было выделено 4 млрд 800 млн рублей, в этом году мы завершаем. Мы приняли решение продлить действие этой программы до 2025 года и включить туда новые объекты, которые не подходят под критерии отбора федеральных программ, но нуждаются в ремонте", - сказал Бречалов.

В 2018 году ГУ МЧС России по региону составило список из 62 труднопроходимых участков дорог к населенным пунктам, в которых проживает около 20 тыс. человек. По информации спасателей, по этим дорогам не могла проехать спецтехника.

В 2020 году планировалось отремонтировать более 10 объектов и завершить работы на всех дорогах из списка.