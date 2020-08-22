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В регионах России отметят День государственного флага

В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. День Государственного флага РФ отпразднуют танцами, вертолетным шоу, челленджами с выпечкой специальных десертов в цветах триколора и образовательными программами. В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров.

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22 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Советская Россия в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем. Во время событий августа 1991 г. в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор, и 1 ноября 1991 г. флаг был утвержден Съездом народных депутатов РСФСР и сохранился после переименования РСФСР в Российскую Федерацию.

В Москве на территории 15 парков состоится тематическая акция, приуроченная к этой дате, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка. Гостей ждут поздравления от аниматоров и сувениры с изображением флага, которые будут раздавать на специальных стойках с учетом всех мер профилактики распространения коронавируса. На главных площадях, проспектах и бульварах столицы, возле памятников и культурных центров около 200 волонтеров будут дарить ленточки с триколором.

Торжества пройдут и на ВДНХ, где, как рассказали в пресс-службе главной выставки страны, в этом году много места в программе отвели образовательной части: два вида экскурсий, лекция об истории флага для детей, тематические мастер-классы. Посетители экспозиции "Москвариума" в этот день смогут стать участниками тематического перформанса под водой, а в Центре славянской письменности "Слово" гости смогут узнать, когда появился государственный флаг и кто был его создателем. Кроме того, Останкинская башня и другие телебашни страны включат праздничную архитектурно-художественную подсветку 22 августа в честь Дня Государственного флага.

В центре Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, рота почетного караула и духового оркестра Западного военного округа проведет шоу вертолетов и гидроциклов. Тем временем на Неве у Петропавловской крепости пройдут соревнования по парусному спорту "Национальная парусная лига. Высший дивизион". На Дворцовой площади состоится акция "Танцуй, триколор", где под композицию диджеев Smash&Vengerov "Только вперед" выступят танцевальные коллективы. Желающие присоединиться должны прийти в форме - белый верх, черный низ - и повторять простые движения. Принять участие в акции также можно в режиме онлайн, опубликовав в соцсетях ролик с хештегом #танцуйтриколор.

Акция "Обними Россию" запланирована в городе Ставрополе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, по задумке организаторов участники "обнимут" светомузыкальный фонтан на площади святого князя Владимира триколорами длиной в несколько метров. Фонтан является одним из самых крупных светомузыкальных на юге страны и носит название "Россия". Кроме того, в Железноводске в День флага из воздушных шаров соберут огромный триколор. А в Севастополе две девушки в упоре ногами потянут "Камаз" руками на расстояние 20 метров за прикрепленный к нему канат.

Виртуальный десерт и "Равнение на флаг"

В рамках празднования Дня флага в интернете проводится челлендж "Сладкая история" - в сообществе "Большая перемена" в соцсети "ВКонтакте" желающие выкладывают фотографии созданных своими руками десертов в цветах триколора.

В Мурманской научной библиотеке проходит информационная акция "Равнение на флаг" - всем, кто придет в библиотеку, предоставят возможность с помощью виртуальной игры "Триколор в истории страны" правильно соотнести изображение флага России и исторический период, в котором он использовался. В Калининградской области в одном из лагерей для детей из малообеспеченных семей расскажут об истории флага. Кроме того, жители области вывесят российские флаги на окнах и балконах, после чего сделают фотографии и опубликуют их в соцсетях.

В Уфе пройдет автопробег. Колонна автомашин с флагами России проедет 22 августа по улицам башкирского республиканского центра. В центре Казани волонтеры развернут полотно длиной 100 метров и шириной 1,5 метра. На нем каждый желающий сможет изобразить отпечаток ладони в цветах флага. Таким образом буквально руками жителей будет создан огромный триколор, говорится в сообщении республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

Школьники и студенты Саратова смогут стать участниками фоточелленджа "Цвета моей Родины", для этого необходимо сделать фотографию или фотоколлаж из нескольких снимков на фоне достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Как сообщили ТАСС в оперштабе Тюменской области, в регионе пройдет аналогичная акция.

В Воронеже День флага пройдет в режиме онлайн. Так, в рамках акции "Мой флаг, моя история" предлагается рассказать в соцсетях об историях из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, связанных с флагом РФ, к публикациям необходимо добавить хештеги #МойФлагМояИстория, #ДеньФлага.

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