США вводят дополнительные ограничения на границе с Мексикой из-за коронавируса

ТАСС, 22 августа. Соединенные Штаты закрывают в пятницу полосы движения на границе с Мексикой, а также начинают проводить больше вторичных проверок, чтобы сократить количество поездок, которые "не являются необходимыми", и ограничить распространение коронавируса. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Таможенно-пограничной службы США в городе Эль-Пасо (штат Техас) Роджера Майера.

"Подавляющее большинство трансграничных поездок граждан США и лиц, имеющих вид на постоянное жительство в США, совершается без крайней необходимости", - приводит агентство слова Майера.

В начале марта президент США Дональд Трамп ограничил прибытие в страну иностранцев, побывавших в течение 14 дней в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана.

20 марта Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми". Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, на настоящий момент могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.