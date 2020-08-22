В вашингтонском зоопарке родилась панда

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Большая панда по кличке Мэй Сянь в Национальном зоопарке столицы США в пятницу родила детеныша.

"Мэй Сянь сразу взяла детеныша и начала его укачивать", - говорится в сообщении на сайте зоопарка. Пол новорожденного сотрудники зоопарка сообщат позднее.

До этого Мэй Сянь родила трех детенышей, которые выжили. Их имена - Тай Шан, Бао Бао и Бэй Бэй. Всех их в возрасте четырех лет отправили в Китай.

Большая панда - это не только редкое животное, занесенное в Красную книгу, но и неофициальный символ Китая. Правительство КНР реализует специальную программу по сохранению этих вымирающих животных. Они обитают преимущественно в горных лесах провинции Сычуань, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основной пищей.

В неволе эти крайне требовательные к условиям содержания животные практически не размножаются.