Церемония прощания с умершим братом Трампа прошла в Белом доме

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с умершим братом президента США Дональда Трампа Робертом прошла в пятницу в Белом доме. Как пишет телекомпания CNN, помимо американского лидера, участие в ней приняли члены его семьи, в том числе первая леди США Меланья Трамп.

"Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром!" - написал после церемонии в Twitter глава вашингтонской администрации.

Президент США сообщил о смерти своего брата 15 августа. До этого Роберт Трамп был госпитализирован в Нью-Йорке. По сведениям газеты The New York Times, у него были внутримозговые кровоизлияния.