{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Церемония прощания с умершим братом Трампа прошла в Белом доме

В церемонии приняли участие члены семьи президента, в том числе первая леди США Меланья Трамп

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с умершим братом президента США Дональда Трампа Робертом прошла в пятницу в Белом доме. Как пишет телекомпания CNN, помимо американского лидера, участие в ней приняли члены его семьи, в том числе первая леди США Меланья Трамп.

"Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром!" - написал после церемонии в Twitter глава вашингтонской администрации.

Президент США сообщил о смерти своего брата 15 августа. До этого Роберт Трамп был госпитализирован в Нью-Йорке. По сведениям газеты The New York Times, у него были внутримозговые кровоизлияния.

Теги
СШАТрамп, Дональд
В вашингтонском зоопарке родилась панда
Пол новорожденного сообщат позднее
Читать полностью