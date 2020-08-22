Депобразования Екатеринбурга запустит проект базовых школ Уральского отделения РАН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Проект создания базовых школ Уральского отделения (УрО) РАН планируют реализовать в Екатеринбурге. На данный момент проект находится на стадии проработки, планируется, что уральские ученые РАН станут наставниками в научно-исследовательских проектах школьников, сообщила ТАСС начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

"Наши школы в районе Академический выступили с предложением в Уральское отделение РАН взять над ними шефство и создать сеть организаций УрО РАН. Мы, собственно, сейчас этим и занимаемся, прорабатываем содержание данного проекта. Кроме того, надеюсь, что ученые нам помогут в сопровождении научно-исследовательской деятельности учеников школ", - сказала Сибирцева.

Она отметила, что на данный момент в Екатеринбурге три школы являются базовыми школами РАН, которые вошли в федеральный проект. В районе Академический находится ряд институтов УрО РАН, с которыми и планируется сотрудничество.

Ученые в рамках проекта расскажут детям, почему нужно идти в науку, окажут им помощь в научно-исследовательской работе, организуют экскурсии в институты.

Ранее Минпросвещения, РАН и группа компаний "Просвещение" запустили проект по созданию опорных школ РАН, сейчас в пилотном проекте принимают участие 110 школ из 32 субъектов РФ. Состав участников экспериментальной программы сформировали представители РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов.