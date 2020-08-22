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Госпитализация Алексея Навального

Самолет с Навальным вылетел в Германию

Там он продолжит лечение в клинике "Шарите" в Берлине
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Самолет, который транспортирует находящегося в тяжелом состоянии Алексея Навального в Германию, вылетел из международного омского аэропорта в Германию, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. Там он продолжит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.

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Согласно данным портала, самолет вылетел из международного омского аэропорта в 04:59 (мск).

Состояние Алексея Навального, по оценкам врачей больницы, в которой с четверга находился блогер, стабилизировалось, и по настоянию родственников было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику. В пятницу был отправлен борт из Нюрнберга в Омск для его дальнейшей транспортировки в Германию. Однако медики омской больницы не считают, что блогеру нужен перевод, так как он мог продолжать лечение в омском стационаре. По словам главврача омской больницы, германские врачи согласились, что экстренной необходимости в транспортировке пациента нет, тем более что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей Навального. Однако супруга Навального настояла на его переводе.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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