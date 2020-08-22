День флага на Дальнем Востоке отметили флешмобами и рисованием триколора на асфальте

ТАСС, 22 августа. Жители Дальнего Востока в субботу празднуют День Государственного флага, принимая участие в различных флешмобах. В частности, в Благовещенске нарисуют триколор площадью 50 кв. м на асфальте, сообщил ТАСС и. о. руководителя Амурского регионального отделения "Молодой гвардии" Максим Иванов.

"Мы не первый год рисуем триколор на асфальте. Время показало, что акция интересна жителям города. В ней принимают участие и дети, и взрослые. Мы нарисовали эскиз, а они его раскрасят", - сказал Максим Иванов.

Изображение размерами 5 на 10 метров начнут разукрашивать на набережной Благовещенска в 15:00 (9:00 мск) в ста метрах от российско-китайской границы. Пока одни прохожие будут рисовать триколор, другие участники праздника смогут пройти анкетирование на знание геральдики. Позже члены молодежного парламента области проанализируют результаты и составят инфографику.

Вечером в цветах российского триколора подсветят здание Общественно-культурного центра, которое находится в центре города.

Шары в небе, аквабайки и сдача крови на донорских пунктах

В Петропавловске-Камчатском, который первым встретил праздник, на площади имени Ленина выступили военнослужащие, студенты камчатских творческих заведений, лучшие солисты и творческие коллективы Камчатского края. Молодые люди прочитали стихи о флаге страны и выпустили в небо шары в цвет триколора.

На Сахалине празднование Дня флага во всех муниципалитетах началось еще в начале августа. В культурных учреждениях региона проходили квесты, игры, мастер-классы и викторины. Мероприятия посвящены истории России и триколора и проводятся в формате лекционного обучения или в творческом направлении.

В эту субботу в городском парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске проходит праздничная программа с творческими выступлениями, конкурсами и играми. Помимо этого, с утра на привокзальной площади им. В. И. Ленина идет арт-фестиваль "Грани искусства", посвященный Дню флага. На площадке организовали выступление творческих коллективов города, выставка изделий декоративно-прикладного творчества и картин. Там же работает детская игровая зона с надувными батутами и аниматорами. Есть площадка с мастер-классами по изобразительному искусству и аквагриму.

Во Владивостоке проходит и заезд с российскими флагами на водных мотоциклах. В центре города на акватории водноспортивного центра ЦСКА на аквабайках катаются члены клуба "АкваБро". Таким образом он присоединились к прошедшему рядом забегу горожан по берегу в футболках цветов российского флага. А на краевой станции переливания крови к празднику приурочили акцию "Оставайся донором". В ее рамках уже в пятницу с триколорами в руках сдавать кровь приехали спортсмены общественной организации Бойцовского продвижения современного кулачного боя Приморского края.

Праздник в режиме онлайн

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом нового типа, часть дальневосточных регионов организовала праздник в режиме онлайн. Так, в Магаданской области из-за пандемии власти отказались от традиционного шествия. Однако для горожан все же запланировали ряд акций, большая часть из которых проходит в "Instagram". Жителям расскажут об историях из жизни, победах и достижениях, событиях, которые связаны с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием Государственного флага России. Также серия онлайн-акций стартовала на Чукотке.

Празднование Дня Флага на интернет-площадках в основном проходит и в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба правительства региона. Однако в районах запланированы торжественное вручение российских паспортов, патриотические кинопоказы и флэшмобы. В Хабаровске стартовал традиционный автопробег ретроавтомобилей.

В 14:30 (07:30 мск) на площади "Город воинской славы" воспитанники центра патриотического воспитания торжественно развернули российский триколор и исполнили гимн России.

Российский триколор получил статус национального флага 29 лет назад. Соответствующее постановление власти РСФСР приняли 22 августа 1991 года. День Государственного флага России был установлен в 1994 году.