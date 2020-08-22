Глава Всемирной продовольственной программы удовлетворен уровнем сотрудничества с Россией

РИМ, 22 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ценит сотрудничество с Россией и надеется на его продолжение в свете новых вызовов, связанных с пандемией. Об этом рассказал в субботу в эксклюзивном интервью ТАСС глава ВПП Дэвид Бисли.

"Поддержка Российской Федерации ВПП и нашей работы очень ощутима, надежна и стратегически важна, - отметил исполнительный директор организации. - Наше сотрудничество ведется на разных континентах, включая страны Центральной Азии, Латинской Америки и Африки, многие из которых оказались серьезно затронуты последствиями пандемии коронавируса. Финансирование со стороны России постоянно растет, особенно наших программ по укреплению продовольственных систем, а также проектов по обеспечению питанием школ".

Бисли также напомнил о поставке Россией грузовиков "Камаз", которые задействованы в выполнении гуманитарных миссий ВПП. "Россия является активным членом Исполнительного совета ВПП", - отметил глава организации, который встречался с представителями российского руководства, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова. "ВПП искренне ценит доверие, которое Россия проявляет к нашей работе", - добавил он.

Бисли отметил, что США также всегда проявляли щедрость в поддержке глобальных усилий по борьбе с голодом. "В 2019 году от США в бюджет ВПП поступили более $3 млрд, и это - крупнейшее вложение. Американские политики вне зависимости от их политических убеждений понимают, какая угроза исходит от растущей глобальной продовольственной нестабильности", - полагает исполнительный директор ВПП.

Он признался, что главной целью его организации является достижение "Нулевого голода" (как одна из Целей устойчивого развития к 2030 году - прим. ТАСС). "Я всегда верил в мир с "Нулевым голодом", и тогда наша организация могла бы прекратить свою деятельность. Наша работа во многом направлена на укрепление правительственных программ по противостоянию кризисам, чтобы страны становились самодостаточными в условиях кризисов. Нынешняя пандемия немного поменяла наши планы, но не отменила их. В центре нашей работы остается обеспечение долгосрочного развития. Перед лицом пандемии необходим беспрецедентный глобальный ответ, поэтому мы просим наших доноров, включая Россию, помочь собрать сумму $4,9 млрд для оказания помощи миллионам беднейших людей, которые отчаянно нуждаются в поддержке", - заключил собеседник агентства.