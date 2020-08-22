Журналисту-тассовцу Алексею Букалову исполнилось бы 80 лет

РИМ, 22 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Друзья и коллеги в Москве, Риме, Берлине, Париже, Вене, Нью-Йорке и других городах по всему миру вспоминают в субботу Алексея Букалова. Журналисту-международнику, на протяжении более чем 20 лет возглавлявшему представительство ТАСС в Италии, исполнилось бы 22 августа 80 лет.

Картина эпохи

Букалов умер в декабре 2018 года. Его имя знали не только в России, где он рассказывал об Италии и городе-государстве Ватикане, но и в других странах, где у него осталось множество друзей. К 80-летию со дня рождения журналиста в Риге был выпущен том его воспоминаний "Букалики. Путешествие по собственной жизни". Героями небольших автобиографических зарисовок стали советские лидеры, с которыми автору довелось встречаться, будучи переводчиком МИД при делегациях, кубинский вождь Фидель Кастро, итальянские политики, главы Римско-католической церкви, которых Букалов сопровождал в зарубежных поездках, а также многие деятели культуры.

Все, кто знали журналиста, слышали от него эти остроумные истории. Сам он когда-то придумал и название сборнику: по аналогии с буколиками - изначально жанром простой и безыскусной пастушьей поэзии, возникшим еще в Древней Греции. В итоге получилась масштабная и яркая картина целой эпохи.

Юбилейный подарочный том стал результатом труда редактора Елены Бернаскони и художественного оформителя Михаила Шульмана. Свет он увидел благодаря издателю Дмитрию Крупникову, который сообщил корр. ТАСС, что "это подарок ко дню рождения Алеши для всех его друзей".

Литературная пушкиниана

При жизни Букалов написал несколько книг, а его главной темой стала пушкиниана. Он посвятил творчеству Александра Пушкина два уникальных исследования - "Пушкинская Африка" и "Пушкинская Италия". Выбор не случаен: на Африканском континенте журналист начинал свою позже прервавшуюся дипломатическую карьеру, а великий русский литератор называл себя "потомком негров безобразным". В Италии, как известно, невыездной поэт никогда не был, но Букалов нашел множество отсылок к этой стране в его произведениях.

Прижизненная оценка

О жизни и разностороннем таланте Букалова был еще при его жизни снят документальный фильм "Крутая лестница", удостоенный ряда кинонаград. Накануне круглой даты лента заместителя руководителя творческо-производственного объединения главной дирекции ГТРК "Культура" Аркадия Бедерова была вновь показана по каналу "Культура". Радиостанция "Эхо Москвы" посвятила 80-летию со дня рождения журналиста свою рубрику "Ну и денек".

Этапы пути

Букалов родился 22 августа 1940 года в Ленинграде, но большую часть жизни провел в Москве. Он начинал свою карьеру как дипломат в Сомали и Эфиопии, а к журналистике обратился в конце 1980-х. Букалов синхронно переводил фильмы итальянских режиссеров, включая Федерико Феллини, а однажды даже в присутствии мастера в зале.

В 1991 году Букалов возглавил представительство ТАСС в Италии. Он открыл для российской журналистики дверь в достаточно закрытое информационное пространство Ватикана, был первым российским репортером, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках, и оставался в папском пуле почти 20 лет. Папа Римский Франциск вскоре после смерти Алексея Букалова, начиная очередную зарубежную поездку, публично выразил свои соболезнования.