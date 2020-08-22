Кабмин выделил более 434 млн рублей на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в 2020 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром" - основном источнике загрязнения, - говорится в сообщении. - Вместе с тем планируется обезопасить пять аварийных емкостей, организовать последующую утилизацию отходов. В этом году также будут возведены защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидированы первые скважины глубинного захоронения".

Отмечается, что уже ведется извлечение грунтов, загрязненных ртутью, их обработка химическими реагентами, в Усолье-Сибирском работают специалисты Минобороны, МЧС и "Росатома".