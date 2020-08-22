Возможность проживания в доме в Ярославле, где произошел взрыв, оценят к 24 августа

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Эксперты к концу понедельника дадут заключение о возможности дальнейшего проживания людей в доме в Ярославле, где произошел взрыв и погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС в субботу мэр города Владимир Волков.

"В час (13:00 мск) мы собираем в территориальной администрации всех жителей дома, и доведем информацию, что экспертиза начала работу, и нужно буквально несколько дней - во второй половине дня в понедельник, к вечеру, будет уже известно, что возможно сделать, как укрепить конструкции, пригоден ли дом для дальнейшего проживания", - сказал Волков.

Он добавил, что сегодня жителей дома не пустят за вещами, оставшимися в пострадавшем от взрыва доме. "Разбор завалов производится без остановки, работают люди и техника", - сказал собеседник агентства.