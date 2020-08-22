В Амурской области из-за ливней остаются подтопленными 16 населенных пунктов

ТАСС, 22 августа. Вода ушла с территории восьми населенных пунктов Амурской области, которые оказались подтоплены ливнями. Об этом сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по Амурской области.

"За минувшие сутки вода ушла из восьми населенных пунктов: пять населенных пунктов освободились от воды в Ромненском, три - в Серышевском районе. Подтопленными остаются еще 16 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях, двух городских округах и шести районах Приамурья", - говорится в сообщении.

В регионе подтоплено 909 приусадебных участков, 448 из них в Благовещенске. В городе Белогорске подтоплено 38 частных жилых домов и 284 придомовых участка. Девять участков автомобильных дорог местного значения подтоплены в Ромненском, Свободненском, Белогорском районах и городе Белогорск. Со всеми населенными пунктами сохраняется транспортное сообщение.

На территории области продолжает работу один пункт временного размещения на территории областного центра, в нем находятся два человека. Подготовлено еще три пункта временного размещения пострадавших от паводка: в селах Ромны и Пригородном, в Белогорске. В них смогут разместиться до 125 человек. Региональное управление МЧС организовало оперативный штаб, обстановка в населенных пунктах находится на круглосуточном контроле.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 343 человека, 149 единиц техники, в том числе плавсредства.

В ночь на 18 августа в Амурской области прошли сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов, в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС. Губернатор области Василий Орлов дал поручение главам муниципальных образований провести обследование защитных дамб и других сооружений и при необходимости провести ремонт, а также провести ревизию материальных запасов и пунктов временного размещения.