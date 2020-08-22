МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 951 897. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно его данным, суточный рост неделю не превышает 0,5%.

Нулевой прирост за сутки зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономном округах, в Московской области он составил около 0,2%, в Москве, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях, а также еще ряде регионов - 0,3%.

Наибольший прирост в абсолютном выражении зарегистрирован в Москве - 687 новых случаев, Санкт-Петербурге (183), Московской (161) и Ростовской (129) областях, Ставропольском крае (128).

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, еще продолжающих лечение, сократилось с 169 457 до 168 110. Таким образом, в стране болеют 17,7% всех инфицированных.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 147, всего уже выздоровели 767 477 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,6% от общего числа заразившихся.

Так, за сутки в Москве выписали 1 094 пациента, в Нижегородской области - 196, в Ставропольском крае - 176, в Ханты-Мансийском автономном округе - 170, в Ростовской области - 159.

Число летальных исходов за сутки возросло на 121 против 90 днем ранее. Всего, по данным штаба, в России из-за коронавируса умерли 16 130 человек, или 1,71% инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 18 смертей в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве, по 7 - в Мурманской, Свердловской и Ульяновской областях, 6 - в Красноярском крае, по 5 - в Омской и Ростовской областях, а также Якутии.