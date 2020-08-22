Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,99

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся на 0,03, до 0,99. В Москве он девятый день подряд держится на уровне 1, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

Только в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель держится ниже 1. Это Ханты-Мансийский автономный округ (0,99), Красноярский край (0,98), Иркутская (0,93) и Свердловская (0,89) области.

В Ростовской области, как и в Москве, коэффициент равен 1. В четырех регионах он находится выше этой отметки. Это Подмосковье, где показатель увеличился до 1,02, и Воронежская область, в которой он, напротив, немного снизился - до 1,04, а также Санкт-Петербург и Нижегородская область, где он составил 1,07 против 1,03 днем ранее.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.