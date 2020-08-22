Навального доставили в берлинскую клинику

Как заявил газете Bild правозащитник Яка Бизиль, состояние Навального во время полета и при посадке было стабильным.

Машина скорой помощи в сопровождении полицейских въехала на территорию главного корпуса клиники - к отделению приема неотложных больных. На улицах у Charite дежурят правоохранители, собралось много прессы. Полицейские выстроились в цепь перед входом на территорию Charite и не позволяют журналистам туда проходить.

Самолет из Омска прибыл в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Первоначально российские медики были против его транспортировки из-за нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace), основателем которого является Бизиль.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ.