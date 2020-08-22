СМИ: еще у пяти военнослужащих США в Японии выявили коронавирус

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены в субботу среди военнослужащих США в южной японской префектуре Окинава. Об этом сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что инфицирование зафиксировано у двух человек на базе Кэмп-Хансэн, а также у трех на базе Кэмп-Кортни. Таким образом, общее число инфицированных американских военных на Окинаве достигло 361.

13 августа руководство префектуры продлило действие локального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на Окинаве до 29 августа. В связи с этим местные власти призвали жителей префектуры без необходимости не покидать свои дома и не выезжать за пределы Окинавы.

Правительство Японии неоднократно подчеркивало, что не намерено снова объявлять режим ЧС по всей стране, несмотря на ежедневное выявление новых случаев заражения. Как отмечал премьер-министр страны Синдзо Абэ, в больницах все еще достаточно коек, а нагрузка на медицинскую систему хоть и растет, но пока далека от максимальной. Между тем, кроме Окинавы, его на локальном уровне ввели префектуры Айти и Миэ.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 61,7 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 188.