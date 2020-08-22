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Лига чемпионов

В Париже во время матча ПСЖ - "Бавария" мобилизуют 3 тыс. полицейских

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен также сообщил, что правоохранители будут следить за соблюдением санитарных мер

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Французские власти мобилизуют 3 тыс. полицейских для охраны правопорядка в Париже во время финального матча Лиги чемпионов (УЕФА), где сыграют французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и немецкая "Бавария". Об этом в субботу сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Для обеспечения порядка возле [домашнего стадиона ПСЖ] "Парк де Пренс" и на Елисейских полях будут мобилизованы 3 тыс. жандармов и полицейских", - отметил министр в эфире телеканала BFM. По его словам, правоохранители также будут следить за соблюдением санитарных мер.

Префект полиции Парижа Дидье Лаллеман добавил, что Елисейские поля в воскресенье будут перекрыты для автомобильного движения. Кроме того, будут закрыты 17 станций метро.

23 августа ПСЖ встретится в Лиссабоне с германской "Баварией" в финале Лиги чемпионов, матч начнется в 22:00 мск. Ранее в сезоне-2019/20 ПСЖ был признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции, выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.

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