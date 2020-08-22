{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Филиал МГУ в Армении начнет учебный год в режиме онлайн

В филиале вуза сообщили, что преподаватели не могут добраться из Москвы в Ереван, поскольку регулярное авиасообщение не восстановлено

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Руководство филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова в Армении в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу приняло решение начать учебный год в режиме онлайн. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в ереванском филиале.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Осенний семестр начнется в режиме онлайн. Это связано с тем, что основной профессорско-преподавательский состав приезжает в филиал из Москвы. По объективным причинам преподаватели добраться в Ереван не могут, так как регулярное авиасообщение не восстановлено. За пределами Армении остались и многие студенты - граждане иностранных государств", - сообщили в филиале МГУ.

Там отметили, что в случае стабилизации ситуации с распространением инфекции в республике и при отмене режима чрезвычайного положения руководство учебного заведения переведет учебный процесс в обычный режим.

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване начал свою деятельность в 2015 году. В июле 2019 года в состоялся первый выпуск студентов. Дипломы 42 выпускникам вручили премьер-министр Армении Никол Пашинян и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Теги
АрменияРоссияПандемия COVID-19
Навального доставили в берлинскую клинику
Полицейские выстроились в цепь перед входом на территорию Charite и не позволяют журналистам туда проходить
Читать полностью