Филиал МГУ в Армении начнет учебный год в режиме онлайн

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Руководство филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова в Армении в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу приняло решение начать учебный год в режиме онлайн. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в ереванском филиале.

"Осенний семестр начнется в режиме онлайн. Это связано с тем, что основной профессорско-преподавательский состав приезжает в филиал из Москвы. По объективным причинам преподаватели добраться в Ереван не могут, так как регулярное авиасообщение не восстановлено. За пределами Армении остались и многие студенты - граждане иностранных государств", - сообщили в филиале МГУ.

Там отметили, что в случае стабилизации ситуации с распространением инфекции в республике и при отмене режима чрезвычайного положения руководство учебного заведения переведет учебный процесс в обычный режим.

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване начал свою деятельность в 2015 году. В июле 2019 года в состоялся первый выпуск студентов. Дипломы 42 выпускникам вручили премьер-министр Армении Никол Пашинян и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.