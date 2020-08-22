В Госдуму внесли законопроект о переводе Волгоградской области на московское время

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Волгоградская областная дума в субботу внесла в Госдуму законопроект о переходе этого региона в московский часовой пояс. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен по итогам опроса населения о часовой зоне на территории Волгоградской области и "предусматривает переход Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3)".

Волгоградская область перешла в трехчасовую зону в октябре 2018 года. "С этого времени в органы государственной власти Волгоградской области поступило значительное количество обращений от жителей Волгоградской области, в том числе от предпринимателей, с жалобами о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени", - отмечают авторы.

В опросе населения, проведенного властями области, приняли участие более 1,3 млн граждан. 65,74% поддержали переход на московское время, 33,99% выступил против.