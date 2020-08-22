Затонувшее в Вологде судно "Капитан Артюшин" было исключено из реестра маломерных судов

ТАСС, 22 августа. Судно "Капитан Артюшин" решением суда было исключено из реестра маломерных судов в 2018 году. Ранее капитана не раз привлекали к административной ответственности. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим 21 августа 2020 года около 22:00 затоплением судна "Капитан Артюшин" в реке Вологде у Кремлевской площади. По иску Вологодского транспортного прокурора в сентябре 2018 года решением суда "Капитан Артюшин" 1973 года постройки исключен из реестра маломерных судов. Его дальнейшая эксплуатация возможна лишь после постановки на соответствующий учет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в январе 2018 года суд оштрафовал капитана теплохода по ч. 1 ст. 238 УК РФ в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В августе 2017 года по постановлениям Вологодского транспортного прокурора он был привлечен к административной ответственности в виде штрафов по ч. 1 ст 11.8 КоАП РФ (управление судном с нарушением норм пассажировместимости), ст. 11.10 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

По предварительным данным надзорного ведомства, на борту судна находились не более 15 человек, все перевезены на берег, погибших и пострадавших нет. Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области сообщала о 25 спасенных с борта судна, в том числе ребенке.

Прогулочное судно "Капитан Артюшин" затонуло вечером 21 августа у Кремлевской площади. Сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Вологодской области проводят работы по подъему затонувшего судна, с помощью мотопомп откачивают воду из трюмов для проведения более детального осмотра.

Данных о столкновении судна с другим морским транспортом нет. Точные причины аварии предстоит выяснить следствию, после того, как судно будет полностью поднято и следователи смогут осмотреть корпус. Доследственную проверку по факту затопления проводит Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.