СМИ: Маврикий приступил к оценке потерь от крушения судна Wakashio

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Крушение судна Wakashio вызвало одну из самых серьезных экологических катастроф в истории Маврикия, ее последствия еще несколько десятилетий будут ощущаться на этом острове в Индийском океане. С таким предупреждением выступило южноафриканское издание Daily Maverick .

Вылившийся в воду мазут в объеме 1 тыс. тонн покрыл близлежащие берега токсичным илом, что грозит разрушением части островной экомистемы, отмечает издание.

Сухогруз Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе знаменитого морского заповедника Blue Bay. Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Правительство Маврикия объявило 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации.

Спасателям удалось к 12 августа выкачать из цистерн Wakashio почти 2,5 тыс. тонн мазута. Помощь властям Маврикия оказали прибывшие на остров специалисты из Франции, Японии Великобритании и Индии. Однако до 207 тонн дизеля и 90 тонн смазочного масла им добраться не удалось. Ветер у юго-восточной части Маврикия усилился 14 августа, что привело к увеличению трещин в корпусе поврежденного судна. Одновременно в воду начали поступать дизель и смазочные масла, находившиеся в машинном отделении. Судно раскололось 15 августа и остававшиеся на борту нефтепродукты оказались в открытом море.

Капитан судна, который является уроженцем Индии, и его заместитель были арестованы полицией. Они обвиняются властями Маврикия в действиях, которые могли поставить под угрозу безопасное плавание, заявил адвокат Ильшад Мансур. На первом заседании суд отказал им в освобождении под залог, и они остаются под стражей. Законодательство Маврикия за преступления в области экологии предусматривает до 12 лет тюремного заключения и крупный штраф.

Слабые звенья природы

События с аварией Wakashio произошли в самый неподходящий момент, когда Маврикий, его экономика и туристический бизнес начали восстанавливаться после пандемии нового коронавируса. В обострившейся конкуренции региона Восточной Африки за привлечение зарубежных туристов после снятия карантинных мер это ухудшило положение Маврикия. Многие потенциальные туристы задумываются о том, чтобы отложить на более позднее время прибытие на остров из-за загрязнения части побережья нефтепродуктами.

Под угрозой оказались водоросли, в первую очередь произрастающие на мелководье, рыбы, обитающие в коралловых рифах, мангровые заросли и находящиеся на грани исчезновения розовые голуби. Для Маврикия эти птицы являются эндемичными. Опасность нависла и над коралловыми рифами, часть из которых в районе аварии лишилась кислорода. В результате погибли многочисленные морские звезды и другие виды обитающих там морских организмов.

Экологии опасаются, что последствия аварии самым негативным образом скажутся на созданном в 1997 году национальном заповеднике Blue Bay. Он включает как морскую, так и прибрежную часть. В 2008 году он был признан всемирно значимым и включен перечень Рамсарской конвенцией. В нее входят водно-болотные угодья, представляющие особые экосистемы планеты.

Морская часть Blue Bay знаменита своими коралловыми садами. Здесь находится уникальный мозговой коралл, возраст которого достигает 1 тыс. лет. Мозговые кораллы представляют собой особую группу, отличающуюся своей сферической формой. Поверхность сферы изрезана бороздами, которые внешне напоминают мозг человека. Диаметр мозгового коралла в Blue Bay достигает пяти метров.

На океанском дне

Два буксира еще 15 августа подцепили носовую часть судна и власти обещали затопить ее на расстоянии в более, чем 1 тыс. км от острова. Однако этот фрагмент Wakashio был затоплен 20 августа в 15 километрах от берега на глубине 3 180 м.

Кормовая часть, где расположено машинное отделение, по-прежнему находится на коралловом рифе в районе аварии.

Судно Wakashio было спущено на воду в 2007 году. Оно предназначено для перевозки угля, руды, цемента, а также зерна. Его длина - почти 300 м, ширина - 50 м. Судно под флагом Панамы направлялось из Китая в Бразилию. Wakashio находится в управлении японской компании Mitsui O.S.K. Lines, зафрахтовано оно другой японской фирмой - Nagashiki Shipping.

Судно шло по известному и интенсивно используемому в Индийском океане судоходному пути, который пролегает недалеко от Маврикия. По непонятным пока причинам Wakashio отклонилось от намеченного пути на 102 км и наскочило на хорошо обозначенный на морских картах коралловый риф.

Сотрудники службы береговой охраны пытались связаться с судном и предупредить его об опасном курсе, но не смогли установить контакт. Ожидается, что расследование займет несколько месяцев.

Правительство Маврикия создало комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии судна Wakashio. "Цель комиссии - установить ответственных за случившееся", - заявил министр "голубой" экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Судир Модху. Национальное законодательство предусматривает компенсационные выплаты государству со стороны компаний, виновных в загрязнении окружающей среды. Размер ущерба устанавливается на основе соответствующей оценки экспертов.