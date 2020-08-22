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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

Глава Ярославской области поручил найти временное жилье для пострадавших от взрыва газа

В пункте временного размещения в гостинице "Которосль" находятся 47 человек, в том числе 11 детей. Остальные жильцы пострадавшего дома разместились у родственников и знакомых

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил найти в маневренном фонде Ярославля временное жилье для пострадавших от взрыва газа в десятиэтажном доме. Сейчас в гостинице "Которосль" находятся 47 человек, в том числе 11 детей, сообщила журналистам в субботу пресс-служба правительства региона по итогам заседания областной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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"Мэрии Ярославля поручено проработать вопрос о предоставлении жилых помещений пострадавшим жителям за счет маневренного фонда на время выполнения ремонтно-восстановительных работ. На данный момент в пункте временного размещения на базе гостиницы "Которосль" находятся 47 человек, в том числе 11 детей, остальные жильцы отправились к родственникам и знакомым", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы, из десятиэтажного дома в Ярославле после взрыва газа было эвакуировано 210 человек, в том числе 37 детей. Глава региона также поручил в течение трех дней вынести заключение о возможности проживания в поврежденном взрывом доме, специалисты института "Ярославльгражданпроект" начали детальное обследование здания. Также для оценки состояния здания представители МЧС России используют мобильный диагностический комплекс "Струна".

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
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