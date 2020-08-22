Глава ВЦИОМ заявил, что около 60% россиян не исключают второй волны коронавируса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Почти 60% россиян не исключают второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в стране. Такие данные привел в субботу глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов".

"Будет или не будет вторая волна? Скорее всего, второй волны у нас не будет. Так считают только 30% опрошенных. Большинство - 58% - полагают, что все-таки она будет. Более того, эта доля за последний месяц существенно выросла - с 52% до 58%", - сказал Федоров.

Как показал опрос, добавил глава ВЦИОМ, более половины россиян (56%) в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заболеть, 12% уверены, что вирус обойдет их стороной, а 13% пока вообще не задумывались об этом.

По словам Федорова, в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Коронавирусом в мире заразились около 23 млн человек, примерно 780 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.