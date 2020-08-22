В кабмине Германии надеются на полное выздоровление Навального

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ надеется на то, что лечение Алексея Навального в Берлине приведет к улучшению его состояния и полному выздоровлению. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС представитель кабинета министров ФРГ.

"Правительство ФРГ надеется, что лечение в [клинике] Charite приведет к улучшению его состояния и позволит полностью выздороветь", - отметили в кабмине.

Как сообщил ранее корреспондент ТАСС, Навальный около 10:30 (11:30 мск) в субботу был доставлен в клинику. Правозащитник Яка Бизиль сообщил газете Bild, что его состояние во время полета и при посадке было стабильным. Машина скорой помощи в сопровождении полицейских въехала на территорию главного корпуса Charite - к отделению приема неотложных больных. На улицах у клиники до сих пор дежурят правоохранители, собралось много представителей прессы.

Самолет из Омска прибыл в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Первоначально российские медики возражали против транспортировки Навального из-за его нестабильного состояния. Накануне вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников блогера было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace), основателем которого является Бизиль.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.