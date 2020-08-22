На главной базе Северного флота в честь Дня флага России подняли огромный триколор

МУРМАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Огромный триколор в честь Дня государственного флага России подняли на главной базе Северного флота - Североморске на мысе Алыш над базой надводных кораблей. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в честь Дня государственного флага Российской Федерации в главной базе Северного флота - городе Североморске на флагштоке мыса Алыш был поднят огромный российский триколор. Размеры полотнища 4 на 6 м. Флаг был специально изготовлен для подъема в дни торжеств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что право поднять самый большой государственный флаг было предоставлено североморским волонтерам, которые уже полгода занимаются оказанием помощи пожилым людям в условиях сложной эпидемической обстановки и другими общественно полезными делами.

Государственные флаги вместе с Андреевскими флагами и флагами расцвечивания были сегодня торжественно подняты на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения в базах Северного флота.

На флоте отметили, что накануне праздника с личным составом кораблей и береговых частей Северного флота провели занятия по истории создания российского триколора, который был введен в эпоху Петра Великого именно, как государственный флаг, и поднимался на российских судах.