Подводные аппараты Тихоокеанского флота и ДВО РАН победили в турнире "Восточный бриз-2020"

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2020. Восточный бриз" завершились в субботу, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Победителями в номинации автономных необитаемых подводных аппаратов стали команды Тихоокеанского флота и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

В первом этапе соревнований, который прошел с 18 по 22 августа в Амурском заливе, выступили команды силовых ведомств и организаций - разработчиков по направлениям безэкипажных катеров, автономных (АНПА) и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). В соревнованиях участвовало 19 команд.

"Роботы выполняли задания по осмотру подводных коммуникаций, различных объектов, преодолевали боносетевые заграждения, обследовали подводную часть кораблей и осуществляли поиск предметов. По итогам соревнований в номинации автономных необитаемых подводных аппаратов легче 300 килограммов первое место заняла команда Тихоокеанского флота, выступавшая с аппаратом "Галтель". Лучшими в этой же номинации с АНПА тяжелее 300 килограммов стали специалисты Института проблем морских технологий ДВО РАН", - говорится в сообщении.

Среди ТНПА класса "А" лучшие результаты показала команда частей центрального подчинения Министерства обороны. Победу в классах безэкипажных катеров праздновали сахалинский центр технического творчества молодежи "Техносфера" и АО "Концерн "Моринсис-Агат".

Главный судья соревнований замкомандующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв выразил надежду, что Тихоокеанский флот для обучения своих расчетов получит в распоряжение новейший автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", который 8 мая с борта спасательного судна ТОФ "Фотий Крылов" совершил глубоководное погружение на дно Марианской впадины.

Во втором этапе соревнований, который пройдет 22-26 сентября выступят команды российских вузов. Соревнования "Аквароботех -2020. Восточный бриз" проводятся в рамках научно-практической конференции "Перспективы развития роботизированных комплексов (систем) морского базирования". Пленарное заседание конференции состоится 26 сентября 2020 года на базе Дальневосточного федерального университета. Соревнования проводятся на регулярной основе с 2018 года.