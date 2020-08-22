В школах Сахалинской области разделят потоки учеников из-за пандемии

ТАСС, 22 августа. Школы Сахалинской области перейдут на ступенчатую систему обучения, чтобы разделить потоки учеников, которые с 1 сентября приступят к очным занятиям. Ребята будут приходить на уроки с интервалами по времени, так власти планируют снизить возможности пересечения учеников из разных классов в раздевалках и столовых, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"С 1 сентября юные сахалинцы и курильчане возвращаются за парты. Чтобы разделить потоки учеников, планируется ввести ступенчатую систему. Губернатор озвучил такое решение во время визита в школу №7 Поронайска", - говорится в сообщении.

Для больших школ, которые работают в одну смену, предлагается проводить уроки в несколько потоков и с интервалом по времени, в разное время будет проходить большая перемена. При этом количество учебных часов останется прежним. В больших школах за каждым классом закрепят кабинет, учителя сами будут приходить к ним на уроки. В небольших сельских школах также будет действовать кабинетная система. В начальном звене планируется оставить образовательный процесс без изменений.

Глава региона Валерий Лимаренко поручил министру образования Сахалинской области Анастасии Киктевой до понедельника принять индивидуальное решение для каждой школы.

В Сахалинской области в этом учебном году за парты сядут около 60 тыс. детей, среди них 6,3 тыс. первоклассников.

С начала пандемии в регионе выявлено 3 925 случаев заражения коронавирусом, 2 228 пациентов выздоровели. За последние сутки выявлено 58 новых случаев.