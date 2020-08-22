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Пандемия COVID-19

Около 5 тыс. медиков Петербурга получили компенсации за заражение коронавирусом на работе

Общая сумма выплат составила свыше 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга перечислили единовременные выплаты на сумму более 1,5 млрд рублей медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при оказании помощи больным. Компенсации получили около 5 тыс. человек, в том числе семьи умерших медиков, сообщили в субботу в пресс-службе администрации города.

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"По состоянию на 20 августа выплаты произведены на общую сумму 1 млрд 507,8 млн рублей. Их получили 4 956 человек и 21 семья медицинских работников, умерших из-за заражения COVID-19",- говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что глава города распорядился выделить из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга дополнительно 415 млн рублей на те же цели. Этот объем средств позволит перечислить выплаты 2,3 тыс. медицинских работников.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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