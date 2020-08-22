РАНХиГС, ВШЭ, РУДН и Финансовый университет начнут новый учебный год в очном формате

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Занятия в новом учебном году в ряде крупных российских вузов будут проходить в очной форме. Для иностранных студентов предусмотрен дистанционный формат, сообщают пресс-службы университетов.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок из-за пандемии коронавируса не планируется.

Новые реалии

"Обучение в РАНХиГС с 1 сентября начнется в традиционном формате, хотя отдельные занятия будут происходить и дистанционно. Для студентов-очников в расписании будет предусмотрен как минимум один день в неделю с обучением в дистанционном формате. Перерывы между занятиями будут по 20 минут минимум, аудитории будут проветриваться", - привели в пресс-службе вуза слова проректора РАНХиГС Максима Назарова.

По его словам, обучение планируется организовать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Так, в помещениях, где проходят занятия, будет регулярно проводиться генеральная уборка и дезинфекция, а на входе в здание организована термометрия. Студентов и сотрудников учебного заведения обяжут носить маски в аудиториях, при этом допустимым считается отсутствие маски для преподавателей, которые ведут лекции.

РАНХиГС, согласно требованию Роспотребнадзора, не допустит к очному проведению занятий преподавателей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Они смогут вести их дистанционно.

Иностранные студенты, которые находятся за пределами России, начнут обучение дистанционно. После приезда в страну они смогут приступить к очным занятиям только после того, как проведут две недели на самоизоляции, на 12-й день карантина академия обеспечит проведение обследования на коронавирус методом ПЦР.

Необходимые меры

По словам ректора Финансового университета при правительстве РФ Михаила Эскиндарова, видеообращение которого опубликовано на сайте вуза, в этом году "особые обстоятельства, поэтому никаких торжественных мероприятий не будет". Также до февраля 2021 года не планируется проводить очные дни открытых дверей.

"Большое количество наших преподавателей и сотрудников, студентов переболели [коронавирусом]. Все по состоянию на сегодняшний день живы и здоровы, за исключением двух студентов, которые сейчас находятся на карантине. Но настроение в целом хорошее, университет готов к началу учебного года, не скажу, что полностью на 100%, но к 1 сентября все будет готово", - сообщил Эскиндаров.

Ректор отметил, что вуз планирует начать учебный год очно, преподаватели старше 65 лет смогут при необходимости вести занятия дистанционно, однако пока всего лишь два человека изъявили такое желание. Также будут приняты меры по профилактике коронавируса: обязательное ношение масок, дезинфекция и проветривание аудиторий и т. д.

Порядка 250 иностранных студентов, которые находятся за пределами России, планируется перевести на индивидуальные учебные планы и на дистанционный формат обучения.

"Что касается первого курса иностранцев, то мы должны на бюджет принять около 450 студентов, их судьба складывается по-разному, <…> примерно 90 студентов, по которым у нас нет информации. Абсолютное большинство тоже, к сожалению, останется у себя дома", - добавил Эскиндаров.

Маски и дезинфекция

"С 1 сентября университет наконец полностью вернется к привычному режиму работы", - сообщила пресс-служба Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Так, в новом учебного году в вузе вводится "масочный режим", на входе у всех студентов планируется измерять температуру. "Работники и студенты без масок или с повышенной температурой не будут допускаться в здания", - добавили в пресс-службе.

При этом ВШЭ в начале учебного года выдаст студентам комплект из четырех многоразовых масок, получить их можно в учебных офисах образовательных программ.

Отмечается, что вентиляционные системы во всех зданиях, в том числе в общежитиях, прошли противоэпидемиологическую обработку. Также во всех корпусах ВШЭ во время учебного года будет проводиться регулярная дезинфекция помещений. Для иностранных студентов вуз организует онлайн-занятия.

В Российском университете дружбы народов учебный год начнется очно для первого курса бакалавриата и специалитета. Занятия планируется проводить в две смены - до 14 часов и после 14 часов, шесть дней в неделю. "Шестидневная учебная неделя и две смены позволят обеспечить социальное дистанцирование обучающихся", - считают в РУДН. Студенты 2 и 3 курса бакалавриата, 2, 3, 4 курса специалитета приступают к обучению в дистанционном формате, занятия в магистратуре также начнутся дистанционно, со второго семестра - очно.

Для иностранных студентов, которые не могут присутствовать на занятиях, будут разработаны индивидуальные учебные планы.