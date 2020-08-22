Работники РЖД приступили к монтажу пролетных строений обрушенного под Мурманском моста

МУРМАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Строители ОАО "РЖД" приступили к надвижке пролетных строений на береговые опоры разрушенного под Мурманском железнодорожного моста через реку Кола. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

"Строители приступили к операции по надвижке пролетных строений на береговые опоры. Ранее собранные пролеты моста будут установлены на постоянные опоры. Надвижка проводится при помощи специальных гидротолкателей и домкратов, которые осуществляют перемещение конструкций по специально проложенным накаточным устройствам со скоростью около одного метра в час", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работы будут проводиться в течение недели, длина пролета, который будет перемещаться, составляет 111 м.

Ранее сообщалось, что на время работ по строительству нового моста через реку Кола железнодорожники организовали движение поездов по обходному участку, для этого было уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском была проведена за 18 дней, обходной путь открыт для движения на 4 дня раньше намеченного срока, первый грузовой поезд по обходному участку прошел 19 июня, пассажирский - 24 июня.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, одна из опор была смещена и деформирована. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина были подключены железнодорожные войска Министерства обороны России. Аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют отстроить к октябрю.