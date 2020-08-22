Слуцкий назвал приговор американского суда россиянке Осиповой изначально несправедливым

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Решение апелляционного суда в штате Канзас по снятию обвинений в вымогательстве с россиянки Богданы Осиповой можно только приветствовать, хотя приговор бы несправедливым изначально. Об этом заявил в субботу журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заметив, что в американских тюрьмах в ужасных условиях все еще находятся и другие российские граждане.

"Можно только приветствовать решение апелляционного суда в американском штате Канзас по снятию с россиянки Богданы Осиповой обвинений в вымогательстве. Изначально этот несправедливый приговор полностью не соответствовал мере содеянного и стал результатом не суда, а судилища", - сказал Слуцкий.

Депутат выразил надежду на то, что Осипова "выйдет на свободу как можно скорее". "Однако ее счастливый случай остается одним на сотню. В тюрьмах США все еще находятся наши сограждане, содержат которых порой в нечеловеческих условиях", - добавил он.

Слуцкий заверил, что комитет по международным делам продолжит оказывать поддержку всем россиян, которые попали за рубежом в трудную ситуацию. "Это проблема выделена в отдельное досье, мы по-прежнему уделяем ей самое пристальное внимание", - заключил Слуцкий.

Апелляционный суд в штате Канзас ранее снял с россиянки Богданы Осиповой обвинения в вымогательстве. Согласно решению, суд "частично изменил" предыдущие решения по этому делу, в частности в том, что касается обвинения в вымогательстве средств, а также требования о погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга.

Россиянку в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. Осипова находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). В конце июля ей через суд было отказано в возможности продолжить отбывание наказания под домашним арестом, поскольку она якобы не предоставила весомых доказательств того, что, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.