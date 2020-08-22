В Новгородской области вручили первые знаки "Верность долгу и милосердие"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Первые знаки "Верность долгу и милосердие" вручили медикам, соцработникам и другим жителям Новгородской области, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Награду получил 21 человек, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

Знак "Верность долгу и милосердие" - областная награда, была учреждена указом губернатора Новгородской области в июле 2020 года.

"Благодарю всех, кто помогает Новгородской области победить этот вирус: наших врачей, медсестер, работников социальных служб. Спасибо руководителям предприятий, которые помогают организовывать закупку средств индивидуальной защиты, оборудования, медикаментов. Чтобы отметить этот особый вклад, сегодня мы вручаем очень символичный памятный знак. Пусть он станет напоминанием о том, что ваше доброе сердце спасло не одну жизнь", - передает пресс-служба слова губернатора Андрея Никитина.

Губернатор вручил знаки 21 жителю области. Награды получили новгородские врачи, медсестры, фельдшеры, соцработники, водители скорой помощи, уборщицы, работающие в управляющих компаниях и другие. По информации пресс-службы правительства, всего знаком "Верность долгу и милосердие" планируют наградить 6 тыс. жителей региона.

Также в ходе торжественной церемонии в субботу Никитин вручил государственные награды, среди которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации", благодарность президента РФ.