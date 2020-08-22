Более 85 млн рублей выделили на питание младшеклассников в школах Мурманской области

МУРМАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области предусмотрели 85,4 млн рублей в 2020 году на организацию горячего питания для учеников 1-4 классов региона. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания рабочих групп Координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска.

"На заседании рабочей группы по вопросам организации питания в образовательных организациях и оплаты труда сотрудников образовательных организаций Мурманска обсудили обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. Общая сумма выделенных средств за счет всех источников финансирования составляет 85,4 млн рублей на обеспечение питанием 9,2 тыс. обучающихся (из них льготных категорий 3,9 тыс. детей)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что стоимость двухразового питания льготных категорий обучающихся за счет средств областного бюджета - 122 рубля. Стоимость питания на одного человека в Мурманске превышает среднее расчетное значение по области, что существенно увеличило нагрузку на бюджет, отметили в правительстве и предложили мурманскому городскому комитету образования изучить опыт коллег из других муниципалитетов области по организации питания в рамках всех нормативных требований к качеству оказываемой услуги.

Рабочая группа проанализирует все предоставленные по итогам материалы и выработает предложение, которое позволит организовать качественное и своевременное питание детей в образовательных учреждениях за более приемлемый бюджет.