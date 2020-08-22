Во Владивостоке начался очный этап молодежного образовательного форума "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Очный этап всероссийского молодежного образовательного форума "Восток" начался во Владивостоке. Участниками мероприятия стали около 150 активистов, которые представят свои социальные инициативы, сообщила ТАСС в субботу директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

"В Приморье стартовал очный этап молодежного форума "Восток". В мероприятии принимают участие почти 150 активистов из разных регионов России", - сказала Томчук.

Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, формат очного этапа претерпел значительные изменения и вместо 600 участников во Владивосток приехали около 150 человек. Все они прибыли на форум со справками об отсутствии инфекции.

Онлайн-часть форума прошла с 3 по 17 августа, а очная началась 22 августа и закончится 29-го. Главным событием заочного этапа стал "Фестиваль идей", привлекающий молодежь, заинтересованную в социальном проектировании и развитии Дальнего Востока. Задачей "Фестиваля идей" было выявление социально-активных молодых специалистов, способных к работе в дистанционных командах. Из 40 команд-участниц в финал вышли 27.

В рамках форума проведут грантовый конкурс от Росмолодежи. Участники смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов.

Форум "Восток" пройдет во Владивостоке во второй раз, он организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторами выступают полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе, Росмолодежь, правительство Приморского края и Центр содействия молодым специалистам.