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Кризис в Белоруссии

Десятки сторонниц оппозиции выстраиваются в цепь от Комаровского рынка в Минске

Милиция не препятствует проведению акции
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Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Десятки жительниц Минска принимают участие в акции "Женщина в белом", цель которой - заявить о неприемлемости насилия при разрешении кризиса в Белоруссии.

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Как сообщает корреспондент ТАСС, одеты участницы преимущественно в одежду светлых оттенков. Многие пришли с бело-красно-белыми флагами и цветами. Милиция не препятствует проведению акции. Проезжающие мимо автомобили сигналят в поддержку собравшихся. Предполагается, что живая цепь протянется от Комаровского рынка к центру Минска примерно на 3 км, но пока участниц для этого недостаточно. На улицах, ведущих в центральные районы города, подобных акций пока не проводится.

Комаровский рынок находится в одном из спальных районов белорусской столицы. Акцию оппозиции поддерживают далеко не все его жители. Некоторые критикуют собравшихся, напоминая, что бело-красные-белые флаги использовались коллаборационистами во время Великой Отечественной войны. Однако в целом обстановка спокойная. Участницы акции, среди которых много молодежи, не реагируют на эти замечания.

В целом атмосфера в Минске с утра - обычная для субботнего утра. Людей на улицах мало. Усиленных мер по охране общественного порядка - присутствия ОМОН и спецтехники - на улицах города тоже не наблюдается.

Движение по центральным улицам города свободное, перекрытий для пешеходов тоже нет. Интернет работает нормально, хотя не открываются сайты некоторых оппозиционных СМИ, например, "Радио Свобода".

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