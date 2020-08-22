Глава ВЦИОМ: Лукашенко дал почву для фейков о своем рейтинге, ограничив соцопросы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Контроль за проведением социологических исследований в Белоруссии привел к появлению фейков о рейтинге президента Александра Лукашенко. Такое мнение высказал в субботу глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов".

"Есть режимы, которые считают, что социология, и особенно массовые опросы, опасны, и пытаются их контролировать очень жестко, - заметил он. - И Белоруссия, наша братская и родная, вступила на этот путь. Сказали, что "у нас опросы должны делать только правильные организации". А правильные - это те, кому мы дадим аккредитацию. Поэтому опросов там почти не проводится".

Но теперь, как заметил Фёдоров, стало понятно, что тем самым Лукашенко "сам себе выстрелил в ногу".

Глава ВЦИОМ убежден, что в ходе избирательной кампании было необходимо узнавать политические предпочтения населения. "Какой рейтинг у Лукашенко, какой - у Тихановской, какой - у кого. Понять невозможно, - продолжал он. - Вот тут и начинаются фейки. Никто никаких опросов не проводит, но сообщается, что по неким секретным данным социологических опросов у Лукашенко рейтинг 3%".

"Поэтому опросы проводить необходимо, а если нет, то проблемы будут как у Лукашенко, а то и хуже", - резюмировал Федоров.