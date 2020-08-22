Под Калининградом открыли мемориал воинам, погибшим в Первой мировой войне

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Мемориал на воинском захоронении русских и германских солдат Первой мировой войны открыли в субботу в Калининградской области. Событие приурочили к 106-й годовщине знаменитого Гумбинненского сражения августа 1914 года - первого сражения на восточном фронте Первой мировой войны, завершившегося победой русских войск, сообщила ТАСС Вероника Бялковская - руководитель службы внешних коммуникаций инвестиционно-промышленного холдинга GS Group, волонтеры которого были инициаторами мемориального проекта.

"Волонтеры предприятия "Технополиса GS" (входит в холдинг GS Group), что в городе Гусеве, провели благоустройство крупного воинского захоронения в поселке Ясная Поляна Нестеровского района, оборудовали подъездные пути к нему. На братской могиле, в которой покоится прах более 158 солдат Российской императорской армии и 141 воин Германской имперской армии, погибших в ноябре 1914-го - феврале 1915 года, установили лютеранско-католический и православный кресты, а также гранитную плиту с информацией о количестве захороненных солдат", - рассказала она.

Ранее считалось, что в этой братской могиле, которую "курировал" также "Народный союз Германии по уходу за военными могилами", покоятся 48 русских воинов. Активисты волонтерского движения "Технополиса GS" вместе с краеведами и учеными, исследовав архивные документы, установили, что на самом деле в братской могиле захоронены по меньшей мере 158 воинов Российской императорской армии. Теперь эта цифра значится на гранитной мемориальной плите.

"На открытии мемориала с участием волонтеров, краеведов, реконструкторов, представителей органов власти, жителей Нестерова и Гусева был отслужен молебен о погибших солдатах. В память о русских солдатах - героях Первой мировой войны здесь же прошла акция "Бессмертный полк", - отметила Бялковская.

Волонтерское движение "Технополиса GS" было организовано в 2013 году при поддержке холдинга GS Group. За минувшие годы активисты приняли участие в благоустройстве 12 воинских захоронений Первой мировой войны и продолжают за ними ухаживать. С 2018 года инициативы волонтеров оформились в масштабный историко-культурный проект "Тысячи имен". Он призван установить места захоронения и увековечить имена погибших в Первую мировую войну бойцов Российской императорской армии, а также найти их потомков.

Калининградская область - единственный регион России, на территории которого проходили боевые действия Первой мировой войны, здесь сохранились памятники и захоронения погибших в этом военном конфликте. По неофициальным данным, на территории региона находится почти тысяча захоронений солдат и офицеров Первой мировой войны.