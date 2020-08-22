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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

Сотрудники МЧС помогут найти домашних животных после взрыва в жилом доме в Ярославле

Спасатели будут работать с сотрудниками УМВД

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ совместно с полицейскими помогут владельцам найти своих домашних животных после взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

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"На настоящий момент можно с уверенностью сказать, что людей под завалами нет. Для исключительных случаев, если кто-то еще не решил вопрос с животными, на месте работает оперативный штаб. Спасатели будут работать по данному вопросу с сотрудниками УМВД", - сказали в МЧС.

По последним данным, в пункте временного размещения на базе гостиницы "Которосль" размещены 40 человек, в том числе восемь детей. Остальные жильцы дома разместились у родственников и знакомых.

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РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
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