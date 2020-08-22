В Симферополе ограничили массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Симферополя ограничили проведение массовых мероприятий в городе из-за ухудшения эпидемической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление издала в субботу глава администрации Елена Проценко.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым администрация города Симферополя постановляет: ограничить проведение всех массовых мероприятий на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации.

Владельцам кинотеатров рекомендовано сократить проведение сеансов в день на 50%, осуществлять продажу билетов с учетом расстояния между зрителями не менее 1,5 метра, а владельцам ночных клубов и дискотек - приостановить их деятельность. Рекомендовано также приостановить работу детских игровых комнат, а работу аттракционов в парках организовать через день. Предприятиям общепита обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, проводить более тщательную дезинфекцию помещений, оборудования, инвентаря и посуды.

Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новая коронавирусная инфекция в республике за сутки подтвердилась у 47 человек. Максимальное число заразившихся в регионе - 55 было зафиксировано 20 августа 2020 года.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 957 случаев новой коронавирусной инфекции. 85 из них завозные из-за границы, 121 случай - из субъектов РФ и по контакту с ними, 1 470 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 281 - при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период - 1 372 человека, 27 пациентов умерли.